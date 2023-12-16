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Yaramazlara biraz batar!

CPJ: 7 Ekim’den bu yana en az 64 gazeteci öldürüldü

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) 7 Ekim’den bu yana en az 64 gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı.

Fotoğraf: Arşiv. (AA)

Hamas’ın silahlı kanadı İzeddin Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de Gazze Şeridi’nden İsrail’e başlattığı ‘Aksa Tufanı’ saldırısının ardından İsrail resmi savaş ilan etmişti.


O günden bu yana binlerce kişi hayatını kaybetti. CPJ’ye göre bu süreçte en az 64 gazeteci öldürüldü.

15 Aralık 2023 itibarıyla 57 Filistinli, dört İsrailli ve üç Lübnanlı gazeteci öldürüldü.

Aynı dönemde yaralanan gazeteci sayısı 13. 19 gazetecinin gözaltında olduğu belirtilirken, üç gazetecininse kayıp olduğu kaydedildi.

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CPJ: 7 Ekim’den bu yana en az 64 gazeteci öldürüldü

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) 7 Ekim’den bu yana en az 64 gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı. Hamas’ın silahlı kanadı İzeddin Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de Gazze Şeridi’nden İsrail’e başlattığı ‘Aksa Tufanı’ saldırısının ardından İsrail resmi savaş ilan etmişti. O günden bu yana binlerce kişi hayatını kaybetti. CPJ’ye göre bu süreçte en az 64 gazeteci öldürüldü. 15 Aralık 2023 itibarıyla 57 […]

Akşam Postası / 16 Aralık 2023

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