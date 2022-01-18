Covid-19 tedavisi gören lise öğrencisi hayatını kaybetti

Yalova’da Covid-19 tedavisi gören 18 yaşındaki lise öğrencisi Doğa Ayşe Gülmez hayatını kaybetti.
AA’nın haberine göre Esvet Sabri Aytaşman Özel Eğitim Meslek Okulu 4’üncü sınıf öğrencisi Gülmez, bir ay önce Covid-19’a yakalandı.
Down sendroumlu Gülmez özel bir hastaneye kaldırıldı.
Covid servisinde tedavisi tamamladıktan sonra özel odaya alınan, hastalığın organlarında yarattığı tahribat nedeniyle gözetim altında tutulan Gülmez, kalp ve akciğerlerinde doğuştan süren rahatsızlıkların artması üzerine hayatını kaybetti.
Gülmez’in cenazesi, Yalova Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.