Covid-19 nedeniyle ölen doktor için çalıştığı hastanede tören

Kastamonu’da Covid-19 nedeniyle 65 yaşında hayatını kaybeden genel cerrahi uzmanı operatör Dr. Metin Baş için çalıştığı hastanede tören düzenlendi.

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Tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde dün hayatını kaybeden Baş’ın cenazesi, karayoluyla Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi’ne götürüldü.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu törende, geçmişte Metin Baş ile birlikte mesai yaptığını belirterek onun kentin sağlık alanındaki önemli kilometre taşlarından biri olduğuna işaret etti ve, “Sağlık camiası çok vefakar, cefakar. Bunu pandemide yaşadık. Herkesin kaçtığı yere gözü kapalı giren sağlık ordumuz. Onun, ‘Sevgili Galip’ diyen sesini ömrüm boyunca unutmayacağım. Anısı bizde hep yaşayacak ve hep güzel hatırlanacak” dedi.

İl Sağlık Müdürü Yüksel Kutlu ise pandemide Kastamonu’da 4 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini dile getirerek şöyle devam etti: “2020 yılının sonunda Bozkurt Devlet Hastanemizde çalışan güvenlik görevlimiz Hakan Tekingül’ü kaybettik. Ardından değerli meslektaşımız Dr. Vedat Gök beyi kaybettik. Ocak ayında da İnebolu hastanemizde çalışan Ayhan Aksakal kardeşimizi kaybettik. Bugün de maalesef yine bir uzman hekim arkadaşımız, büyüğümüz Metin ağabeyi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Metin bey kendine has o gülüşüyle hep aklımızda olacak.”

Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Zeki Esat Öztürk de Metin Baş ile uzun süre beraber çalıştığını, acılarının büyük olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Mustafa Bilgiç dua etti. Helallik alınmasının ardından Baş’ın cenazesi, defnedilmek üzere İnebolu ilçesine gönderildi.