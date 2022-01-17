Covid-19 karantinasını ihlal eden Credit Suisse’in başkanı istifa etti

Merkezi İsviçre’de bulunan banka ve finans şirketi Credit Suisse’in başkanı Antonio Horta-Osorio, hakkında kurum içinde başlatılan bir inceleme sonucunda istifa etti.

Fotoğraf: Reuters

Sekiz aydır başkanlık görevi yürüten Horta-Osorio’nun yerine yönetim kurulu üyelerinden Axel Lehmann getirildi.

BBC’nin haberine göre istifanın ana nedeni Horta-Osorio’nun Britanya’daki Covid-19 karantina kurallarını ihlal etmiş olması.

Reuters, geçen ayki haberinde, Lloyds Banking Group’un eski başkanı olan Horta-Osorio’nun Credit Suisse içindeki bir inceleme sonucunda Covid-19 karantinasını ihlal ettiğinin belirlendiğini bildirmişti. Habere göre Horta-Osorio, geçen yıl temmuz ayında, ülke kurallarına göre karantinada olması gerekirken Britanya’da düzenlenen Wimbledon Açık Tenis Turnuvası’nın final maçlarından birine gitti.

Horta-Osorio, istifa nedeniyle yaptığı açıklamada, “Kişisel eylem ve davranışlarımın bankayı zor duruma soktuğu için üzgünüm, pişmanlık duyuyorum. Benim içeride ve dışarıda bankayı temsil kabiliyetime sekte vurduğunu biliyorum. Bu nedenle istifa etmemin hissedarlar ve bankanın yararına olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Horta-Osorio, Credit Suisse’te yaşanan casusluk skandalının ortaya çıkmasının ardından, Şubat 2020’de göreve gelmişti.