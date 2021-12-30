Costa Concordia gemisindeki bir yolcu, kaza sonrası psikolojisi bozulduğu gerekçesiyle açtığı davada tazminat kazandı

İtalya’da, 2012 yılında bir kısmının batıp karaya oturması sonucunda 32 kişinin hayatını kaybettiği Costa Concordia gemisindeki bir yolcu, kazanın kısa adı ‘PTSD’ olan travma sonrası stres bozukluğuna neden olduğu gerekçesiyle açtığı davada 92 bin 700 avro (1 milyon 422 bin lira) tazminat kazandı.

Geminin bulunduğu alandan kaldırılması aylar sürmüştü. Fotoğraf: Reuters

13 Ocak 2012’deki kaza sırasında gemide 4 bin 200 yolcu bulunuyordu. Giglio Adası açıklarında bir resife çarpan geminin kaptanı Francesco Schettino kıyıya çok yaklaşıp kazaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Schettino, kazadan aylar sonra, kaza sırasında telefonla konuştuğunu söylemişti.

Ernesto Carusotti adlı yolcu geminin sahibi, merkezi ABD’deki Carnival Cruise Lines adlı şirkete dava açtı. İtalya’daki tüketici haklarını savunan sivil toplum kuruluşlarından Codacons’un destek verdiği Carusotti’nin davasına bakan hakim Paolo Gibelli, onu haklı buldu.

Gibelli, şimdiye kadar ölenlerin ailelerine ve yaralananlara 84 milyon avro tazminat ödeyen şirketin sadece bu kayıplar ve yaralanmalardan değil kazanın neden olduğu travmalardan da sorumlu olduğunun altını çizdi.

Codacons’tan yapılan açıklamada ise tazminat kararının ‘çok önemli bir zafer olduğu’ belirtildi.