Çorlu Deresi siyah akıyor: Çevre sakinleri çözüm istiyor

Trakya’da, kirliliğiyle gündeme gelen Ergene Nehri’nin önemli kollarından Çorlu Deresi, endüstriyel atıklar nedeniyle simsiyah akmaya devam ediyor. Derenin geçtiği Ergene’de İlçe Kent Konseyi Başkanı Ercüment Tuncay, sağlıklı bir Ergene’de yaşamak istediklerinin altını çizdi.

Fotoğraflar: DHA

Tekirdağ’ın Ergene ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi’nden geçen Çorlu Deresi simsiyah akarken, endüstriyel ve evsel atıkların da karışmasıyla derenin yaydığı ağır koku mahalleliyi cam ve kapı açamaz duruma getirdi. Tuncay, derenin özellikle havaların ısınmasıyla kokusunun daha da arttığını ve ilçenin tamamını etkilediğini söyledi.

Kirlilik ve kötü koku nedeniyle çevre sakinlerinin çocuklarını dışarıya oynamaya yollarken bile korku yaşadıklarını belirten Tuncay şöyle devam etti: “Ağır metal kokusu, ciğerleri yakan bir kokuyla karşı karşıyayız maalesef Ergene Nehrimizde. Özellikle Sağlık Mahallesi, Yeşiltepe Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi bölgemiz bu kokulardan çok fazla etkilenmekte. Bununla ilgili vatandaşlarımız hem kanserojen etkiden hem de ağır kokudan dolayı şikayetçi ama yetkililerin hiçbir şekilde bir adım atamamasından daha da çok şikayetçi. Bizler Ergeneli olarak bir an önce bu kokulardan uzaklaşmak ve sağlıklı bir Ergene’de yaşamak istiyoruz.”

Mahalle sakinlerinden Ali Türk ise, “Derenin kokusu ayrı bir dert, bunun yanında etrafına da çöpler atılıyor. Yazıktır, günahtır. Birinden kurtulacağız derken bir de atılan çöplerle mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.