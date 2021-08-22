Çorlu belediye başkanı: Köpük yerinde kalacak

Tekirdağ’da Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, sosyal medyada dolaşıma giren videoda bir apartman yönetimi tarafından barınağa gönderilmesi istendiği belirtilen Köpük adlı köpeğin alınması yönünde bir talep gelmediğini belirterek, Köpük’ün yerinde kalacağını söyledi.

Özay Kaya ve Köpük. (Fotoğraf: AA)

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 45 yaşındaki müzik öğretmeni Özay Kaya’nın, apartmanlarının önündeki kulübede yaşayan Köpük adını verdikleri köpeğin, bina yönetimi tarafından hayvan barınağına gönderilmesi yönünde aldığı karara tepki gösterdiği görüntüler, sosyal medyada destek gördü.

‘Daire 16’ etiketiyle gündem olan videoda 45 yaşındaki müzik öğretmeni şu ifadeleri kullanmıştı: “Sokak köpeğini, herkesin baktığı köpeği, kimseye zararı olmayan şu köpeği alsın diye belediyeyi kim arıyorsa uğraşacağım onunla. Tek biz yaşamıyoruz bu dünyada, hayvanlar da var. Kime zararı var bu köpeğin, kime zararı var… Biraz insan olalım. Yeter ya!”

DHA’ya konuşan Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt, bahse konu köpekle ilgili olarak belediyeye herhangi bir şikayetin olmadığını söyledi.

Sarıkurt, şunları kaydetti: “Mevzuatla ilgili olarak bir sıkıntı yok. Orada bahsedilen sokak hayvanımızla ilgili bir şikayet olmamış. Zaten hayvanların hangi şartlarda alınacağı mevzuatta belli. Dolayısıyla bize ulaşan bir şikayet söz konusu değildir. Tabi karşılıklı olarak birbirimizi hissetmeye, sokak hayvanlarımıza sahip çıkarken birbirimizle ilgili insaniyeti da dikkate almaya ihtiyacımız var.

Beraber baktıkları sahip, çıktıkları sokak hayvanı ile ilgili onu uzaklaştırılmasıyla ilgili bir şikayetin olduğu noktasında, aynı şartlarda sokak hayvanlarının geçici bakım evlerine alınacağı ne kadar süre ile kalacağı, ne kadar süre ile ilgili bırakılacağı ile ilgili mevzuatta tariflenmiş. Biz azami şekilde mevzuat çerçevesinde hareket etmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz yakın zamanda mevzuat değişti. Mevzuat gereği belediye olarak yıllardan beri kaynak ayırıyoruz. Biz kurallara uyarak şehrimizde yaşayan canlara sahip çıkmaya devam edeceğiz.”