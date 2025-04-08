Copernicus: Avrupa en sıcak martı yaşadı

Avrupa Birliği’nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, Mart 2025’in Avrupa’da ‘en sıcak mart’ olarak kayda geçtiğini açıkladı.

Copernicus’un yazılı açıklamasına göre Mart 2025 14,06 derecelik ortalamayla küresel olarak ikinci en sıcak mart ayı oldu.

Bu değer, 1991-2020 ortalamasının 0,65 derece ve mart için (1850-1900 yıllarını kapsayan) ‘sanayi öncesi seviye’nin 1,60 derecenin üzerinde.

Mart 2025’te sıcaklık, 2024’ün martına göre 0,08 daha düşük ölçüldü.

Avrupa’daysa Mart 2025’te ortalama sıcaklık 6,03 derece ölçüldü. Bu, 1991-2020 mart ayı ortalamasının 2,41 derece üzerinde. Böylece geçen ay, Avrupa için en sıcak mart oldu.

Sıcaklıklar Avrupa genelinde ağırlıklı olarak ortalamanın üzerindeydi. En büyük sıcaklık anomalileri doğu Avrupa ve güneybatı Rusya’da kaydedilirken, İber Yarımadası’nda ortalamadan daha soğuk sıcaklıklar hissedildi.

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi İklim Stratejisi Lideri Samantha Burgess, şöyle konuştu:

“Mart 2025, Avrupa için en sıcak mart ayı oldu. Ayrıca Avrupa genelinde zıt yağış uçlarının olduğu bir ay oldu; birçok bölge rekor seviyedeki en kurak mart ayını yaşarken, diğerleri en azından son 47 yıldır rekor seviyedeki en yağışlı mart ayını yaşadı.”