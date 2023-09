Contemporary İstanbul, 18’inci edisyonuyla kapılarını sanatseverlere açtı

Dünyanın dört bir yanından galeri, sanatçı ve sanatseveri bir araya getiren Contemporary İstanbul’un 18’inci edisyonu, Tersane İstanbul’da sanatseverlerle buluştu.

Fotoğraflar: AA

Contemporary İstanbul Vakfınca düzenlenen fuar, 22 ülkeden 67 çağdaş sanat galerisi, dört inisiyatif ve dört sanat kurumuna ev sahipliği yapıyor.

AA’nın haberine göre fuarın açılışında konuşan Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, her zaman yenilikçi bir fuar yapmaya çalıştıklarını vurgulayarak, “Bu yıl da uluslararası galeriler ve inisiyatiflerle sağlam ve yenilikçi bir program sunuyoruz. Sekiz ülke ilk defa geliyor, yeni sanatçılar, yeni eserler fuara güç katılıyor. Sanatın şehre ve ülkeye kattığı değeri 18 yıl boyunca hep önemsedik. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutluyoruz.” dedi.

Güreli, pazar akşamına kadar ziyaretçi sayısının 60 bini geçmesini beklediklerini söyledi.

Fuara ilk kez katılan galeriler arasında 4710 Gallery, Arma Gallery, Aspan Gallery, BFM Art Center, Bogena Galerie, Callirrhoe, FURIOSA, IBI ART Gallery, INLOCO Gallery, IN THE GALLERY, Kalashnikovv Gallery, Karpuchina Gallery, Lazy Mike Gallery, Maze Art Group, Omelchenko Gallery, Rıdvan Kuday Gallery, Sconci Gallery, SGR Galeria, SISTEMA GALLERY, The Why Not Gallery, Yvonne Hohner Contemporary yer alıyor.

Fuar kapsamında CIF Dialogues by İGA ART konuşma programı 29 Eylül’e kadar devam edecek.

Çok okunan Nazi askerini parlamentoda alkışlattıran Kanada Avam Kamarası başkanı istifa etti

Etkinlik kapsamında Marc Oliver Wahler moderatörlüğünde Art in Public Spaces ve Art in Residency, Simone Klein moderetörlüğünde ise CI Photo Focus panelleri düzenleniyor.

Fuar, 1 Ekim’e kadar Tersane İstanbul’da sanatseverlerle buluşacak.