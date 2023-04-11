‘Çok önemli’ Çin işi kase 25 milyon 300 bin dolara satıldı

Çin’de 1700’lerin ortalarında yapılmış porselen kase 25 milyon 300 bin dolara satıldı.

Fotoğraf: Sotheby’s

Sotheby’s müzayede evinin ‘çok önemli‘ diye nitelediği 11,5 cm çapındaki kase, imparatorluk fırınlarından çıkan ve Pekin’deki Yasak Şehir’de zanaatkarlar tarafından boyanan ‘falancai‘ türündeki nadir porselenlerin biri.

CNN’in haberine göre Hong Kong’daki müzayedede 25,3 milyon dolara (yaklaşık 488 milyon lira) satılan kasede iki kırlangıç, çiçek açan bir kayısı ve bir söğüt ağacı tasviri görülüyor.

Sanat tarihi uzmanı Regina Krahl, müzayede katalogunda kaseyi ‘porselen üzerine resim yapmanın zirvesi‘ olarak tanımlıyor.

Çift olarak yapılan ancak 1929’da birbirinden ayrılan kaselerden diğeri, Londra’daki British Museum’da sergileniyor.