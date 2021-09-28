Çok nadir görülen beyaz geyik sokak ortasında polis tarafından vuruldu

Britanya’da oldukça nadir görülen bir beyaz geyik, polis tarafından vurularak öldürüldü.

Fotoğraf: Twitter

BBC’de yer alan habere göre, Merseyside bölgesindeki halk sokakta dolaşan beyaz geyiği gördükten sonra polislere haber verdi.

Bir süre geyiği takip eden polis memurları, sürücüler ve yayalar için tehlikeli olabileceğine dair endişelerin artması üzerine hayvana ötenazi yapma kararı aldı.

Polisler, bölgeye çağırılan veterinerin gelmemesi üzerine geyiği vurarak öldürdü.

Polis sözcüsü tepkilerin ardından geyiği güvenli bir şekilde kurtarmaya yardımcı olabilecek bir organizasyon bulmak için çaba sarf ettiklerini ancak yardım alamadıklarını savundu.