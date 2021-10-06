Çocuklarını rehin alan anne-baba evi yaktı

Antalya’nın çocuklarını rehin alan anne ve baba ikna çalışmaları sırasında evi ateşe verdi.
AA’nın haberine göre Alanya ilçesinde H.T. ve N.T. çifti, mahkemeden çıkan dört çocuğundan birinin alınması kararının ardından eve gelen yetkililere direndi. Çift elindeki bıçakla çocuklarını rehin aldı.
Anne N.T. çocuklarıyla kendisini eve kilitlerken baba H.T. evin önündeki polis ekiplerinin girmesini engellemeye çalıştı.
Polis ekipleri, çifti ikna etmeye çalıştığı sırada anne, eline aldığı kağıtları tutuşturarak salondaki eşyayı yaktı. Kısa sürede yükselen alevlerin ardından polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi.
Çocuklar ve anne alevlerin yükseldiği evden çıkarıldı.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında maddi hasar oluştu, evdeki kafeste bulunan üç muhabbet kuşu öldü.
Anne ve baba gözaltına alınırken çocuklar koruma altına alındı.