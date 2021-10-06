Çocuklarını rehin alan anne-baba evi yaktı

Erken başlangıçlı (50 yaşından önce) kolon (kalın bağırsak) kanseri tanısı alan hastaların, birinci derece akrabalarına erken kolonoskopi taraması öneriliyor. Ancak ABD’de yapılan ve Cancer Epidemiology dergisinde yayınlanan bir araştırma, 50 yaşından önce kolorektal (kolon-rektum) kanseri olanların sadece birinci değil, ikinci ve üçüncü derecedeki akrabalarında da aynı kanserin gelişme riskinin yüksek olduğunu ortaya koydu.