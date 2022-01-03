ABD’nin Virginia eyaletinde yaşayan bir kişi, çocuklarına süt almaya gittiği marketten milyoner olarak ayrıldı.

Fotoğraf: Virginia Lotosu

North Chesterfield’da yaşayan Dennis Willoughby, geçen ay çocuklarına kakaolu süt almak için evinin yakınlarındaki 7-Eleven şubesine gitti.

Sütü alınca bir de kazı kazan kuponu aldı.

Virginia Lotosu, hafta sonu, Willoughby’nin kuponuna ‘1 milyon dolar Platinum Jackpot’ adlı kuponda 1 milyon dolar (13,14 milyon lira) yani büyük ikramiye isabet ettiğini açıkladı.

Açıklamaya göre aynı oyunda, aynı tarihte büyük ikramiyenin isabet ettiği ikinci isim olan Willoughby, çekini 13 Aralık’ta yetkililerden teslim aldı. 1 milyon dolar kazanan ikinci isim ise henüz ikramiyesini almak için başvurmadı. Virginia Lotosu’nun açıklamasında, büyük ikramiyeyi kazanma şansının 1 milyon 632 binde bir olduğu vurgulandı.

Yerel basındaki haberlere göre ise Willoughby kuponuna 1 milyon dolar isabet ettiğini görünce gözlerine inanamadı ama market çalışanları ‘gördüğü şeyin gerçek’ olduğunu söyledi.

Willoughby, çocukları süt isteyince evden çıkıp markete gitmesinin milyoner olmasına vesile olduğunun altını çizerek paranın büyük kısmını onlar için kullanacağını vurguladı.