Çocuğa cinsel saldırıdan ceza alan imam: 15 Temmuz’da sela okuduğum için hedef seçildim

Diyarbakır’da bir çocuğa nitelikli cinsel saldırıda bulunan imam Kadri Özkaya’ya 21 yıl hapis cezası verildi. İmam Özkaya, 15 Temmuz darbe girişimi sırasından sela okuduğu için hedef seçildiğini iddia etti.

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Bağlar ilçesinde Hisami Cami İmamı Kadri Özkaya’nın Kur’an derslerine gelen C.D. adlı çocuğa nitelikli cinsel istismarda bulunduğu ve cebir yoluyla hürriyetini tehdit ettiği suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davanın duruşması Diyarbakır 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre duruşmada Özkaya, avukatı ve mağdur çocuğun avukatı Yasin Karadeniz, Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın avukatı hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan Özkaya, önceki iddialarını tekrarlayarak, 15 Temmuz darbe girişiminde sela okuduğunu ve bundan dolayı çocuğun babasıyla tartıştıklarını öne sürerek, bir kesim tarafından hedef haline geldiğini ve kendisine yönelik olayın ‘siyasi komplo kurulduğunu’ iddia etti.

“Hayatım boyunca bir bayan gibi iffetimi korudum” diyen Özkaya, savunması boyunca aileye beddua ederek, beraatini istedi.

Mütalaada değişiklik

Savcılık daha önceki mütalaasında ‘çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar’, ‘kamu görevini kötüye kullanarak cinsel istismarda bulunma’ ve ‘cebir, şiddet ve tehdit kullanarak cinsel istismarda bulunma’ yönünde 41 yıla kadar hapis istemiyle verdiği mütalaasında değişikliğe gitti.

Olayda cebir ve şiddetin olmadığını, kamu görevinin kötüye kullanılmadığını belirten savcılık, Özkaya’nın sadece ‘nitelikli cinsel istismar’ suçundan 18 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını istedi.

Özkaya’nın avukatı da çocuğun beyanlarındaki zaman ve mekana yönelik çelişkili beyanların bulunduğu savunarak, çocuğa başkaları tarafından ifade verdirildiğini ve müvekkiline iftira atıldığını iddia etti.

Sanık yakınlarından tehdit

Mahkeme, sanığa ‘çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar’dan 18 yıl hapis cezası verdi. Daha sonra suçun cebir, şiddet ve tehdit yoluyla işlenmesi nedeniyle cezada artırıma giden mahkeme, sanığın cezasını 21 yıla çıkardı.

Olaydan sonra, mağdur avukatı Yasin Karadeniz, sanık yakınlarının sözlü saldırısına uğradı. Sanık yakınları Karadeniz’e “Bu senin yanına kalmayacak” sözleriyle tehditte bulundu. Avukat Karadeniz, tehdide ilişkin tutanak tuttu.