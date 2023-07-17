Türkiye’de en çok satılan araçlardan biri olan, Renault firmasının alt segment modeli Clio’nun fiyatı 1 milyon lirayı aştı. Clio’nun en ucuz modeli 2015’te 44 bin liraydı.

Fotoğraf: Renault

Seçim sonrası kurdaki rekor artışlar otomobil fiyatlarında zam fırtınasına neden oluyor. Haziranda üç-dört defa fiyat güncelleyen otomobil firmaları, vergilerin ve kurun artmasıyla temmuzda da zamlara devam ediyor.

Türkiye’de en çok satılan alt segment otomobillerden Clio’nun 2023 üretimi Icao1.0 modelinin fiyatı 1 milyon 18 bin liraya çıktı.

Otomotiv gazetesi Emre Özpeynirci, Clio versiyonlarının güncellenmiş fiyatlarını paylaştı:

Clio fiyatı da 1 milyon TL'yi geçmiş, hayırlı olsun😱 pic.twitter.com/XfYBRzGqnR — Emre Özpeynirci 🚙 (@eozpeynirci) July 17, 2023

Özpeynirci Clio fiyatlarına ilişkin geçen sene şu tweet’i atmıştı:

Buna göre 2015’te bir asgari ücretle 44 ayda en ucuz Clio alınabiliyorken, 2023’te bu 71 aya çıktı.