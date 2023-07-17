Diken

Yaramazlara biraz batar!

Clio’nun fiyatı 1 milyon lirayı aştı

Türkiye’de en çok satılan araçlardan biri olan, Renault firmasının alt segment modeli Clio’nun fiyatı 1 milyon lirayı aştı. Clio’nun en ucuz modeli 2015’te 44 bin liraydı.

Fotoğraf: Renault
Fotoğraf: Renault

Seçim sonrası kurdaki rekor artışlar otomobil fiyatlarında zam fırtınasına neden oluyor. Haziranda üç-dört defa fiyat güncelleyen otomobil firmaları, vergilerin ve kurun artmasıyla temmuzda da zamlara devam ediyor.


Türkiye’de en çok satılan alt segment otomobillerden Clio’nun 2023 üretimi Icao1.0 modelinin fiyatı 1 milyon 18 bin liraya çıktı.

Otomotiv gazetesi Emre Özpeynirci, Clio versiyonlarının güncellenmiş fiyatlarını paylaştı:

Özpeynirci Clio fiyatlarına ilişkin geçen sene şu tweet’i atmıştı:

Buna göre 2015’te bir asgari ücretle 44 ayda en ucuz Clio alınabiliyorken, 2023’te bu 71 aya çıktı.

SON HABERLER