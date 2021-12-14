Çıplakken kelepçelenen kadına 2,9 milyon dolar ödenecek

ABD’nin Chicago kentinde belediye, 2019 yılında evine yapılan baskında çıplakken kelepçe takılan kadına 2,9 milyon dolar (41,47 milyon lira) tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

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Meclisin finans komitesinin oybirliğiyle aldığı, tazminat ödenmesine ilişkin kararın yarınki ‘meclis üyelerinin tamamının’ katıldığı toplantıda onaylanması bekleniyor.

Belediyenin hukuk biriminin sözcüsü Kristen Cabanban, çıplakken kelepçelenen sosyal hizmetler görevlisi Anjanette Young’a yapılan şeyin doğru olmadığını bildiklerini, onun da anlaşmayı kabul ettiğini söyledi.

Cababan, Young’ın çıplak ve kelepçeli bekletildiğini, polislerin eve ulaşmasından 40 dakika sonra giyinmesine izin verildiğini ancak sosyal hizmetler görevlisinin şikayetçi ve haklı olduğu tek şeyin bu olmadığını defalarca ‘yanlış adreste’ olduklarını söylediğini ve bu konuda da haklı olduğunu anlattı.

Young, bu yıl şubat ayında kent yönetimi ve evine baskın düzenleyen 12 polisten şikayetçi olarak dava açmıştı.

2016’da Associated Press tarafından yapılan analize göre 2004 yılından beri kent belediyesi tarafından ödenen tazminat tutarı toplam 662 milyon dolardı. Chicago Tribune rakamın 2019’da 750 milyon dolara yükseldiğini duyurmuştu.