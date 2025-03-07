'Çıplak Kıta' sergisi 15 Mart'ta Goba Art & Design'da

Profesyonel basketbol kariyeriyle ve gastronomi alanında tanınan Handan Özbek’in ‘Çıplak Kıta’ isimli kişisel fotoğraf sergisi ‘Goba Art & Design’da 15 Mart ila 12 Nisan’da ziyaret edilebilecek.

Sergi, Özbek’in Afrika yolculuğunda çektiği doğa, yaşam ve insan fotoğraflarından oluşuyor.

Sanatçı, sergi hakkında şunları söyledi:

“İstedim ki, başka hiçbir kıtaya benzemeyen bu ‘Çıplak Kıta’yı gezerken çıplak gözle yakaladığım detaylar ve onların benim hayal gücümle büyüyen hikayeleri orada kalmasın. Buraya gelip sizlerle de konuşsun; kimi fısıldayarak, kimi kükreyerek.”