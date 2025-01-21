‘Mehmet Nâzım’ sergisi 24 Ocak’ta Galeri Siyah Beyaz’da açılıyor.

‘Mehmet Nâzım’ isimli solo sergi, Ankara’da bulunan Galeri Siyah Beyaz’da 24 Ocak – 15 Şubat tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kısas-ı enbiya, Mehmet Nâzım

1951’de Nazım Hikmet ve Münevver Andaç’ın oğlu olarak doğan Mehmet Nâzım, 70’lerden 2018’deki ölümüne kadar yaşamını Fransa’da sürdürdü.

Nâzım, sanat yaşamı ve üslubuyla Türk Çağdaş Sanat Tarihi’nde önemli bir isim olarak görülüyor.

Sergide, sanatçının Sera Sade’ye bırakmış olduğu farklı dönemlere ait serilerden bir seçki gösterilecek.

Loncalar Geçerken, Mehmet Nâzım.

Yıldızlar, Mehmet Nâzım.

Ayrıca Dr. Necmi Sönmez’in editörlüğünü yaptığı, sanatçının 1985-2000 dönemini anlatan ve Münevver Andaç, Mehmet Nâzım ile Faruk Sade’ye ithaf edilen ‘La Vie immédiate: Mehmet Nâzım’ isimli kitap da sergide tanıtılacak.

‘La Vie immédiate: Mehmet Nâzım’ kitap kapağı görseli.

Kitap adını Paul Éluard’ın aynı isimli kitabından alıyor.