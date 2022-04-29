Cinsine göre köpek sahiplenmeyi düşünüyorsanız bu araştırmaya göz atın

Labradorlar sosyal olur, pittbull’lar saldırgan… Köpek cinsleri söz konusu olduğunda bu tür tektipleştirmelerden bolca var.

Fotoğraf Unsplash

Ancak yeni bir araştırma köpeğin cinsinin davranış şekliyle sanıldığı kadar bağlantılı olmadığını gösterdi.

Köpeğin cinsinin davranışlarını etkilediği yaygın bir inanış. Aksini söyleyen araştırma ise ABD’deki Massachusetts Üniversitesi Chan Tıp Okulu’ndan geldi.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Elinor Karlsson “Söylendiği gibi davranmayan bir köpek sahiplenme olasılığınız çok yüksek” dedi.

Science dergisinde yayınlanan araştırma 18 bin 358 köpeğin fiziksel özellikleri ve davranışlarına dair anket yanıtlarını analiz etti. Köpeklerinin yaklaşık yarısını safkan olduğunu belirtildi.

Analiz sonucu safkan köpeklerin davranışsal farklılıklarının yalnızca yüzde 9’unun cinsle açıklanabildiği görüldü.

D. Karlsson “Çoğunlukla cinslerde güçlü bir fark görmedik ama bazı davranışlar diğerlerinden daha fazla cinse bağlıydı” ifadelerini kullandı.

Herhangi bir davranışın tek bir cinse özel olmadığı halde öne çıkan bazı davranışlar gözlendi. Örneğin ulumak beagle cinsi arasında daha yaygın. Pitbull ve retrieverlar ise daha çok insanlarla sosyalleşiyor ya da yabancılarla daha rahatlar.

Ayrıca köpeklerin atalarının işlevlerine dayanan farklılıklar da oldu. Örneğin çoban köpeklerinin daha itaatkar olduğu görüldü.

Ancak bireyler arasında farklılıkların da büyük olduğu gözlemlendi. Bu da bir köpeğin davranışlarının cinsine dayalı olarak tahmin edilemeyeceği anlamına geliyor.

Ekibin analizlerinden çıkardığı bir başka sonuç da insanlarla sosyalleşme özelliğinin çoğunlukla kalıtsal olduğu yönündeydi. Ancak Karlsson farklı cinslerin kırması köpeklerden elde edilen sonuçlarda, genetik varyantların belirli cinslerde daha yaygın olmadığını gösterdiğini vurguladı. Bunun yerine bu özellik için cinsler arasındaki farklılıklara çevresel etkiler ve hatta sahibinin algısına bağlı olabililir.

Ayrıca bir köpeği korkutucu bir tetikleyiciye verdiği tepki dahil bütün özelliklerin kalıtsal olmadığı görüldü. Bu da bir köpeğin ne kadar saldırgan olduğunun genetiğiyle çok az ilgili olduğuna işaret ediyor.

Araştırma ekibi, çalışmalarından köpek sahiplerine yönelik dersler de olduğunu söyledi: “Köpeklerinin soy atalarının davranışları ve kişilikleri hakkında söylediklerine dair hikayelere kulak asmasınlar ve önlerinde oturan köpeğe baksınlar.”