İspanya’da bir kadına cinsel saldırı suçlamasıyla 20 Ocak’tan bu yana cezaevinde bulunan Brezilyalı futbolcu Dani Alves’in dokuz yıl hapsi istendi.

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İfadeler ve bilirkişi raporundan sonra soruşturmayı tamamlayarak yeterli delil toplandığı için davayı açan Barselona savcılığı, 150 bin avro da tazminat talep etti.

Savcılık ayrıca Alves’in cezasını tamamladıktan sonra 10 yıl boyunca adli gözetimde tutulmasını, davacı kadına 1 kilometreden fazla yaklaştırılmamasını istedi.

Ne olmuştu?

39 yaşındaki Alves, 30 Aralık 2022 gecesi Barselona’daki bir diskotekte 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanınca 20 Ocak’ta tutuklanmıştı.

Alves ifadesini üç kez değiştirmiş, son olarak ‘cinsel ilişkiyi kabul ederek eşine karşı sadakatsizliğini gizlemek ve eşini korumak için ilk ifadelerinde yalan söylediğini’ belirtmişti.

Manken eşi Joana Sanz Brezilyalı futbolcudan ayrıldığını açıklamıştı.

Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo gibi takımlarda oynayan Alves tutuklanınca Meksika ekibi UNAM’daki sözleşmesi de feshedilmişti.