Çinli robotlar, ilk 'insansı' yarı maratonda insanlarla yarıştı



Robotlar, Çin’de düzenlenen ilk ‘insansı’ yarı maratonda insanlarla yarıştı: Henüz insanlardan hızlı değiller.

Fotoğraf: Wang Jing/chinadaily.com.cn

Çin’in insansı robot teknolojisindeki ilerlemesini sergilemek amacıyla düzenlenen yarışa, çok sayıda şirket ve üniversite takımları 20’den fazla robotla katıldı.

Çeşitli şekil ve boyutlardaki robotlar, birçok teknoloji firmasına ev sahipliği yapan Pekin’in güneydoğusundaki Yizhuang bölgesinde, çitle çevrili bir parkurda 12 bin insan yarışmacıyla yan yana koştu.

Devlet gazetesi Beijing Daily’nin haberine göre robotlar, hafif eğimli 21 kilometrelik virajlı bir parkuru aşmak zorundaydı. Yarış sırasında insan koşucular su içebilirken robotlara da yeni pil alma izni verildi.

Bitiş çizgisini geçen ilk robot Pekin İnsansı Robot İnovasyon Merkezi’nin ürettiği ‘Tiangong Ultra’ oldu. Robot koşuyu 2 saat 40 dakikada tamamladı. Bu, Ugandalı koşucu Jacob Kiplimo’nun elinde tuttuğu 56:42’lik insan dünya rekorundan neredeyse iki saat daha uzun bir süre.

Şirket yetkilisi Tang Jian, ‘Tiangong Ultra’nın performansının uzun bacaklar ve insanların maraton koşma biçimini taklit etmesini sağlayan bir algoritma tarafından desteklendiğini söyledi.

Robot koşu boyunca üç kez pil değiştirdi.

Tang, “Övünmek gibi olmasın ama Batı’daki hiçbir robotik firmasının Tiangong Ultra’nın sportif başarısını ulaşabildiğini düşünmüyorum” dedi.

Diğer kulvarda koşan amatör insan yarışmacılar robotlara yetişmekte zorluk çekmezken, bazıları robotlarla yarışını cep telefonlarıyla kayda aldı.

Çin üretimi insansı robotların bisiklet sürdüğü, döner tekmeler ve yan taklalar attığı videolar son birkaç aydır internette yoğun ilgi görüyor. Bu videolar, özellikle devlet medyası tarafından ekonomik büyümenin potansiyel itici gücü olarak öne çıkarılıyor.

Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı, insansı robot endüstrisini ‘teknolojik rekabette yeni bir sınır’ olarak tanımlıyor. Hedef, bu yıl temel bileşenler için seri üretim ve güvenli tedarik zincirleri kurmak.