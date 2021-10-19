Çin’de çocukların ‘kötü veya suç teşkil eden’ davranışları için ebeveynler cezalandırılacak

Çin’de hazırlanan yasa tasarısıyla çocukların ‘kötü davranışları ya da işlediği suçlar’ için ebeveynlerin ceza alması planlanıyor.

Aile eğitimini geliştirme yasasına göre bakımları altında çocukların, kanunlara göre kötü veya suç teşkil eden davranış sergilemesi halinde vasiler kınama cezası alacak ve eğitim programına katılmaları zorunlu olacak.

Çin Ulusal Halk Kongresi Yasama İşleri Komisyonu sözcüsü Zang Tiewei ergenlerin kötü davranışları için birçok sebep olduğunu, ‘aile eğitiminin eksikliğinin’ başlıca neden olduğunu söyledi.

Bu hafta Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi oturumunda görüşülecek yasa tasarısında ebeveynlerden çocuklarının dinlenmesi, oynaması ve egzersiz yapması için zaman ayarlanması talep ediliyor.