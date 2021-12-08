Çin, gazeteci tutuklamada zirvede

Sınır Tanımayan Gazeteciler’in (RSF) raporuna göre Çin, ‘gazeteci tutuklama konusunda’ dünya birincisi! 127 gazeteci cezaevinde.
Raporda, Çin’in gazetecilere ciddi bir baskı uyguladığı belirtilirken, pandemi sürecinde medya mensuplarına yönelik kısıtlamaların arttığına dikkat çekildi. Corona virüsünün ilk görüldüğü Çin’in Wuhan kentindeki Covid-19 kriziyle ilgili haber yapan en az 10 gazeteci ve internet üzerinden yayın yapan kuruluşların yorumcularının tutuklandığı belirtildi.
42 sayfalık raporda, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde insanlık suçu işlemekle suçlanan Çin yönetiminin, Uygur gazetecileri tutuklamak için ‘terörizmle savaş’ gerekçesini kullandığına da dikkat çekildi.
Çin, RSF’nin yayınladığı, 180 ülkenin yer aldığı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 177’nci sırada yer alıyor.