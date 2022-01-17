Çin ekonomisi 2021’de yüzde 8,1’le beklentinin üstünde büyüdü

Çin ekonomisi 2021’de yüzde 8,1 ile tahminlerin üzerinde büyüdü. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 8 iken, Pekin yönetimi yüzde 6 üzerini hedefliyordu.

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Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin, corona virüsü salgını nedeniyle dünya ekonomisinin yavaşladığı 2020 yılında da yüzde 2,2 büyümüştü.

Çin ekonomisi 2021 yılına da güçlü bir başlangıç yapmış ancak gayrimenkul sektöründeki sıkıntılar, borçlanmaya ilişkin getirilen kısıtlamalar ve tüketime zarar veren corona virüsü önlemleri nedeniyle ivme kaybetmişti.

İlk çeyrekte yüzde 18,3 gelen büyüme rakamı ikinci çeyrekte yüzde 7,9, üçüncü çeyrekte yüzde 4,9, son çeyrekteyse yüzde 4’e kadar inmişti.

Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, Çin’de Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH), 2021 sonu itibariyle 18 trilyon dolara ulaştı. Ülkede kişi başına düşen GSYH ise 12 bin 551 dolara çıkarak dünya ortalamasını geçti ve Dünya Bankası sınıflandırmasına göre ‘yüksek gelirli ülkelere‘ yaklaştı.