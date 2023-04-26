Çin, arabuluculuk için Ukrayna’ya temsilci gönderecek

Ukrayna’da barışın sağlanması için devreye girmesi istenen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Ukraynalı mevkidaşı Zelenski’yle işgalden bu yana ilk kez telefonda görüştü. Şi’nin, arabulucuk için özel temsilci atayacağı açıklandı.

Çin yönetimi, işgale rağmen Rusya’yla yakın ilişki nedeniyle eleştiriliyor. (Reuters)

Ukrayna savaşında tarafsızlığını ilan eden ve Rus işgalini kınamayan Pekin yönetimine, iki taraf arasında arabulucuk rolü üstlenmesi için bir süredir özellikle Batılı ülkelerin çağrısı vardı.

DW Türkçe’de yer alan habere göre görüşmede Şi’nin, Zelenski’ye çatışmaya ‘siyasi bir çözüm’ bulmak amacıyla Ukrayna’ya bir heyet ve hükümetinin ‘özel temsilcisini’ göndereceğini söylediği bildirildi.

Çin’in geçtiğimiz aylarda yayınladığı 12 maddelik bir bildiri, Pekin’in Moskova yanlısı bir pozisyona yöneldiği yorumlarına neden olmuştu. Şi’nin martta Moskova’da Rusya lideri Vladimir Putin’le görüşmesi de eleştirilere yol açmıştı.