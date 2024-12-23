Çiğdem Toker: Trump da kilometreyi sıfırlar mı?

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Trump’ın, görev süresini uzatmak konusunda Erdoğan’ı kendisine örnek alıp almayacağı “endişesi”nin Forum’da gündeme geldiğini paylaştı Babacan. Washington’da siyaset ve diplomasi kulislerindedile getirilen bu endişe şöyle bir temelden doğuyormuş:

Trump, ABD tarihinde araya bir dönem girerek ikinci kez seçilen ikinci başkan olacakmış. Dolayısıyla ikinci kez başkan seçilse dahi üst üste iki dönem başkanlık yapmadığı için, önümüzdeki ay devralacağı başkanlık görevini “kilometreyi sıfırlamak” olarak değerlendirir mi?

Soru buymuş.

Nasıl, Erdoğan’ın, 2017 Anayasa referandumu gerekçe gösterilerek, üçüncü kez adaylığı mümkün kılındıysa (!), öngörülemezliğiyle tanınan Trump’ın da benzer bir yol/yöntem bulup bulmayacağı merak konusuymuş.

Babacan, “Trump’ın yaptığı bazı atamalar çok fütursuzca bulunuyor. Üstelik bu alışılmadık tavırlara bürokrasi de ayak uydurmuş görünüyor. Kilometreyi sıfırlar diye endişe var. ‘Türkiye’deki gibi yeniden aday olmak istiyorum der mi?’ diye soruyorlar” dedi.

Bu anekdotu çok ilginç ve dikkate değer bulduğum için yazıp yazamayacağımı sordum. “Yazabilirsiniz” cevabını aldım. Yorumu ve yanıtı siz okurlara bırakarak soruyla bitireyim:

Trump da kilometreyi sıfırlar mı?

Çiğdem Toker’in yazısı