Çiğdem Toker: Ek bütçede 200 milyar TL bilmecesi

Ek bütçe kanun teklifi Meclis’te kabul edilerek yasalaştı. Bugün ek bütçeyle ilgili bir tuhaflığa dikkatinizi çekeceğim.Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine toplantısının ardından (ek bütçe Meclis’te görüşülürken) basın açıklaması yaparak bazı rakamlar verdi.

Arada önemli bir şey söyledi: “Yaptığımız düzenlemelerle vazgeçtiğimiz 241 milyar liralık vergi gelirine rağmen, ek bütçede gelirler kaleminde 200 milyar liralık bir artış olmaktadır. Böylece yılbaşında öngörülen bütçe açığı, 278 milyar liradan 78 milyar liraya düşmekte, bir başka deyişle kamunun borçlanma ihtiyacı azalmaktadır.”

Kamunun borçlanma ihtiyacının ek bütçe ile 200 milyar TL azalacağı ifadesi, epeyce şaşırtıcıydı. Zira yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan ek bütçe kanun teklifinin gerekçesinde, bütçeye toplamda 1 trilyon 80 milyar 515 bin 421 TL ödeneğin ekleneceği yazılmış; aynı metinde ‘genel bütçe gelir tahmininin 1 trilyon 80 milyar 515 bin 421 TL arttırılması teklif edilmektedir’ deniliyordu. Yani Erdoğan’ın bütçe açığının azalacağını söylediği, kendi imzasını taşıyan yasa teklifinde, gider ve gelir tahminleri eşit görünüyordu. Bu tahmin rakamları eğer doğruysa, yani gelir ve gider eşit olacaksa, bütçe açığının değil 200 milyar, 1 lira bile azalması mümkün değildi.

Çiğdem Toker’in yazısı