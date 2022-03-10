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Yaramazlara biraz batar!

Çığ düşen köyde ‘kardan tünel’le ulaşım sağlanıyor

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde karla mücadele ekipleri, çığ düşen köy yolunda ulaşımın aksamaması için 20 metre uzunluğunda ‘kardan tünel’ inşa etti.

Fotoğraf: AA

Bölgede bir süredir yağan karın ardından havaların ısınmasıyla Hayrangöl köyü yoluna çığ düştü.


Kar yığınlarının bölgeden kaldırılmasının uzun zaman alacağını düşünen ekipler, mağduriyet yaşanmaması için bölgeye kepçeyle kardan geçici bir tünel inşa etti.

Sürücü Sinan Ergül, köye yolcu getirdiğini ve ilk defa kardan yapılan tünelden geçtiğini belirterek, “Bu sene zaten önceki yıllara göre çok fazla kar yağdı. Kar tüneli hem çok yüksek hem de uzun. Kış aylarında yolcu olduğunda köylere geliyoruz. Ben de bugün aracımla tünelinden geçtim” ifadelerini kullandı.

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