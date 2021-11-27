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Yaramazlara biraz batar!

Çiçek Pasajı’nda pompalı tüfekle ateş açan kişi bir kadını rehin aldı: Gözaltında

İstanbul’daki İstiklal Caddesi üzerine bulunan Çiçek Pasajı’nda bir restorana girerek kadın müşteriyle tartışan kişi pompalı tüfekle havaya ateş açtı, ardından kadını rehin aldı.

Fotoğraf: DHA

Gece yarısı yaşanna olayda L.E.Ö. pasajdaki restoranda önceden arkadaşı olduğunu iddia ettiği kadın bir müşteriyle tartışmaya başladı. Bu sırada yanındaki pompalı tüfekle havaya ateş ederek etrafa tehditler savurdu.


Pasajdaki restoranlarda bulunan müşteriler kendilerini dışarı atarken çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bu sırada şüpheli, kadın müşteriyi rehin alarak yanına kimseyi yaklaştırmadı. Restorana gelen güven timleri şube müdürlüğü ekipleri de şüpheliyi ikna etmek için uğraştı. Bir süre sonra ikna olan şüpheli gözaltına alındı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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