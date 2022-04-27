Chronostasis: Ege’den Akdeniz’e uzanan kültür mirası Perili Köşk’te

Borusan Contemporary’nin yeni sergisi ‘Chronostasis‘, 30 Nisan’da Perili Köşk’te izleyicilerle buluşuyor.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre küratörlüğünü Hans Irrek’in üstlendiği sergi, Ege’den Akdeniz’e uzanan kültür mirasını Axel Hütte’nin vizöründen deneyimlemeye davet ediyor.

Seçki sanatçının Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu siparişiyle ürettiği, 14 antik kenti kapsayan binlerce kilometrelik yolculuğu belgeleyen projesinin yanı sıra Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nda yer alan ve sergi için özel olarak getirilen eserlerine de yer veriyor.

Küratör Irrek, Borusan Comtemporary koleksiyonunda Hütte’nin 12 fotoğrafının bulunduğunu belirterek, fotoğraf sanatının önemli temsilcilerinden biri olduğunu söyledi.

Irrek, Hütte’nin fotoğraflarında 30-40 yıllık fotoğrafçılık birikiminin görülebileceğine dikkati çekerek, “Kalabalıklardan arınmış şehirleri ve görkemli manzaraları fotoğraflayan Alman sanatçı Axel Hütte, bugüne kadar doğa savunucusu bir sanatçı olarak anıldı. Çektiği fotoğraflarda belgesel değil, şairane bir bakış açısına sahip” dedi.

Hafta sonları gezilebilir

Borusan Contemporary Müdürü Kumru Eren de çağdaş fotoğraf sanatçısı Hütte’nin ‘Asya Minör antik kentleri’ projesi kapsamında 2017 ve 2018’de Efes, Milet, Perge, Sagalassos, Hierapolis ve Afrodisias’ın da aralarında bulunduğu 14 antik kenti kapsayan rotada çektiği fotoğrafların sergide yer aldığını aktararak sözlerini şöyle sürdürdü: “Chronostasis, fotoğraf sanatı üzerine sanatseverleri farklı dünyalara götürebilecek oldukça titizlikle çalıştığımız bir sergi. Perili Köşk’te geçici sergi alanlarımızda her yıl uluslararası bir sanatçının sergisini yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca yeni medya sanatçısı Phillip Frank’in Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nun siparişi üzerine ürettiği ‘Miselyum Ağı’ isimli projeksiyon yerleştirmesi 30 Nisan itibarıyla Perili Köşk’ün dış cephesinde izlenebilecek. Akşam saatlerinde daha görünür olacak. Eser, ne bitki ne de hayvan olarak nitelenebilen mantarların gezegenimizin ekosistemi üzerindeki etkisine odaklanıyor. Toprak, bitki örtüsü ve ağaçlar arasındaki canlı iletişimin kilit öğesi olan mantarların Perili Köşk’ün dış cephesinin nasıl bir tuvale dönüştüğünü görebilirsiniz.“

Sergi, 28 Ağustos’a kadar hafta sonları 10.00-19.00 saatlerinde ziyaret edilebilir.