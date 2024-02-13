CHP’nin İstanbul adayları açıklandı: 39 ilçeden sadece dördüne kadın aday

CHP’nin İstanbul’da 39 ilçe belediye başkanı adayları belli oldu. İlçelerden sadece dördünde kadın aday gösterildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuştu, 39 ilçe belediye başkan adaylarını açıklandı.
39 ilçenin belediye başkanı adayları şöyle:
- Adalar: Ali Ercan Akpolat
- Arnavutköy: Tekin Aras
- Ataşehir: Onursal Adıgüzel
- Avcılar: Utku Caner Çaykara
- Bağcılar: Cem Kılıç
- Bahçelievler: Emine Gülizar Emecan
- Bakırköy: Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu
- Başakşehir: Mesut Öksüz
- Bayrampaşa: Hasan Mutlu
- Beşiktaş: Rıza Akpolat
- Beykoz: Alaattin Köseler
- Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık
- Beyoğlu: İnan Güney
- Büyükçekmece: Hasan Akgün
- Çatalca: Erhan Güzel
- Çekmeköy: Orhan Çerkez
- Esenler: Hasan Dalkıran
- Esenyurt: Ali Gökmen
- Eyüpsultan: Mithat Bülent Özmen
- Fatih: Mahir Polat
- Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe
- Güngören: Temel Akkoç
- Kadıköy: Mesut Kösedağı
- Kağıthane: Tonguç Çoban
- Kartal: Gökhan Yüksel
- Küçükçekmece: Kemal Çebi
- Maltepe: Esin Köymen
- Pendik: Tarık Balyalı
- Sancaktepe: Alper Yeğin
- Sarıyer: Mustafa Oktay Aksu
- Silivri: Bora Balcıoğlu
- Sultanbeyli: Ayhan Koç
- Sultangazi: Ferhat Epözdemir
- Şile: Özgür Kabadayı
- Şişli: Resul Emrah Şahan
- Tuzla: Eren Ali Bingöl
- Üsküdar: Sinem Dedetaş
- Ümraniye: Aykut Erdoğdu
- Zeytinburnu: Onur Soytürk