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CHP’nin İstanbul adayları açıklandı: 39 ilçeden sadece dördüne kadın aday

CHP’nin İstanbul’da 39 ilçe belediye başkanı adayları belli oldu. İlçelerden sadece dördünde kadın aday gösterildi.

Fotoğraf: AA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuştu, 39 ilçe belediye başkan adaylarını açıklandı.


39 ilçenin belediye başkanı adayları şöyle:

  •  Adalar: Ali Ercan Akpolat 
  • Arnavutköy: Tekin Aras
  • Ataşehir: Onursal Adıgüzel 
  • Avcılar: Utku Caner Çaykara
  • Bağcılar: Cem Kılıç
  • Bahçelievler: Emine Gülizar Emecan
  • Bakırköy: Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu
  • Başakşehir: Mesut Öksüz
  • Bayrampaşa: Hasan Mutlu
  • Beşiktaş: Rıza Akpolat
  • Beykoz: Alaattin Köseler 
  • Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık
  • Beyoğlu: İnan Güney 
  • Büyükçekmece: Hasan Akgün 
  • Çatalca: Erhan Güzel
  • Çekmeköy: Orhan Çerkez
  • Esenler: Hasan Dalkıran 
  • Esenyurt: Ali Gökmen 
  • Eyüpsultan: Mithat Bülent Özmen 
  • Fatih: Mahir Polat 
  • Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe 
  • Güngören: Temel Akkoç 
  • Kadıköy: Mesut Kösedağı
  • Kağıthane: Tonguç Çoban 
  • Kartal: Gökhan Yüksel 
  • Küçükçekmece: Kemal Çebi 
  • Maltepe: Esin Köymen 
  • Pendik: Tarık Balyalı 
  • Sancaktepe: Alper Yeğin 
  • Sarıyer: Mustafa Oktay Aksu 
  • Silivri: Bora Balcıoğlu
  • Sultanbeyli: Ayhan Koç 
  • Sultangazi: Ferhat Epözdemir 
  • Şile: Özgür Kabadayı
  • Şişli: Resul Emrah Şahan
  • Tuzla: Eren Ali Bingöl
  • Üsküdar: Sinem Dedetaş
  • Ümraniye: Aykut Erdoğdu
  • Zeytinburnu: Onur Soytürk

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