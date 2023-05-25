CHP’li vekil: Hatay’da aynı adrese kayıtlı 300 seçmen tespit ettik

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, Samandağ ilçesinde aynı adreste 300 seçmen tespit ettiklerini açıkladı.

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Seçime sayılı günler kala en kritik gündemlerden biri yine sandık güvenliği.

CHP’li Mullaoğlu, Twitter hesabında tespit ettikleri bir usulsüzlüğünü daha duyurdu. Mullaoğlu’nun ilgili paylaşımı şöyle:

“Sadece Hatay ili Samandağ ilçesi, Çiğdede Mahallesinde aynı adreste kayıtlı 300 seçmen tespit ettik. Seçmen listeleri oluşturulurken hilelerin yapıldığına dair çok kuvvetli şüpheler var. Bu işin peşini bırakmayacağız. Hile yapanların cezalandırılması için gerekli bütün yasal yollara başvuracağız. Demokrasimize hileyle yapılan darbeyi asla kabul etmeyeceğiz.”