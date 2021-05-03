CHP’li vekil: Cengiz İnşaat sadece doğayı katletmiyor, işçiyi de sömürüyor

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Cengiz İnşaat’ın Maçka Şantiyesi’nde ‘diğer işçiler temaslı sayılıp iş durmasın diye, ‘corona’ olanların sisteme girilmediğini’ öne sürdü.

Fotoğraf: Twitter

Öztunç, Twitter üzerinden söz konusu şantiyeye ait olduğunu belirttiği fotoğraflar paylaşarak şunları yazdı: “Emekçiler bir ay boyunca, 8 saat ücreti üzerinden, pazar günleri dahil günde 12 saat çalışıyor. Ayda sadece iki gün izin kullanıyorlar. Cengiz İnşaat sadece doğayı katletmekle kalmıyor, işçinin alın terini de sömürüyor.

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Üstelik fotoğraftaki kardeşlerimiz sadece şantiyede kalanlar, bir bu kadar da evine gidip gelen var. Şantiyede kalanlar evine gitmek istediğinde seyahat yasağı var diye gidemiyor. Bu insanlar bu işsizlik döneminde evine ekmek götürmek için buna razı oluyor. Yazıktır, günahtır, ayıptır. Siz nerede duracaksınız, ne zaman doyacaksınız?”