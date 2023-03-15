CHP’li Tutdere yetkililere seslendi: Adıyaman’da 610 çadırın tamamının altından su aktı 

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 9 numaralı çadırkentte 610 çadırın tamamının altından suyun aktığını belirterek, yetkilileri göreve davet etti.

Fotoğraf: ANKA

Tutdere, selden etkilenen Adıyaman Merkez Kayalık Mahallesi’ndeki 9 numaralı çadırkenti ziyaret etti. ANKA’nın haberine göre yoğun yağış nedeniyle çadırkentte ayrı bir mağduriyetin ortaya çıktığını ifade eden Tutdere, sorunları şöyle sıraladı:

*Bu arkamızda gördüğünüz 610 tane çadırın tamamının altından sular aktı ve çoğu da ıslak. Bu geceyi bu çocuklar bu ıslak zeminli çadırlarda geçirecekler.

*Burada özellikle yakacak odun sorunu vardı. Yakacak odunlar ıslandığı için sobada tutuşmaları biraz zorlaşmıştı. O sorun devam ediyor.”

*Buradaki sorunlar ısıtma, battaniye, yeme-içme ve hijyen sorunları. Lavabolar, duşlar. Hepsi vatandaşlarımız tarafından bize iletildi. Biz bu sorunların çözümü için AFAD’ı göreve davet ediyoruz. Adıyaman’daki AFAD yetkilileri, sizlere sesleniyorum. Bu çocuklar adına sizlere sesleniyorum. 9 numaralı çadırkentte ve Adıyaman’ın diğer çadırkentlerindeki sorunları artık çözün.

*Aradan 40 güne yakın zaman geçti. Henüz burada temel sorunlar çözülmüş değil.