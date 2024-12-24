CHP'li Sarıgül: Toplumda bir af beklentisi var

CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül, toplumda büyük bir af beklentisi olduğunu belirterek 10’uncu Yargı Paket’inde af düzenlemelerinin yer alması gerektiğini söyledi.

Mustafa Sarıgül. Fotoğraf: AA

Sarıgül, Meclis’teki basın toplantısında 2024’ün ülke sorunlarına çözüm bulunmasında verimsiz bir yıl olduğunu savundu.

AKP’nin yerel seçimlerde ‘vatandaşların feryadını duymadığı için oy kaybettiğini’ belirten Sarıgül şöyle konuştu:

“2024’te halkımızın beklediği yasaların büyük bir bölümü çıkarılmadı. Geçen yıla nasıl girdiysek 2025 yılına da maalesef aynı sorunlarla giriyoruz.

2002’den beri ülkeyi yöneten AK Parti iktidarları sorunları çözmek yerine sorunları ertelediler, bataklığı kurutmak yerine ilaç sıkmayı tercih ettiler. 2 bin 754 kanun çıkardılar ama sorunları çözecek bir tane yapısal reform yapmadılar.

Bu nedenle Türkiye yüksek enflasyon, borç, faiz, her geçen gün artan yoksulluk, geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı ve işsizlik girdabından bir türlü çıkamadı.”

Toplumda büyük bir af beklentisi olduğunu öne süren Sarıgül, 2025’te Meclis’e sunulması beklenen 10’uncu Yargı Paketi’nde mutlaka afla ilgili düzenlemelerin de yer alması gerektiğini söyledi.