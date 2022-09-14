CHP’li Öztunç’tan yol inşaatı için peribacalarının yıkılmasına tepki: Tarih bunu affetmeyecek

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası listesinde bulunan Nevşehir Kapadokya’da milyonlarca yılda oluşmuş peribacaları yol inşaatı için iş makineleriyle yıkılıyor.

Görsel: Twitter

Nevşehir İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı ekipler tarafından yaklaşık iki buçuk ay önce başlatılan Göreme-Ortahisar arasında 2,8 kilometrelik yeni yol inşası Kapadokya’nın ortasından geçiyor. Yol güzergahı aynı zamanda 1’inci Derece Arkeolojik ve Doğal Sit alanında. Saklı Kilise’nin de olduğu bu alan hem doğal sit, hem de arkeolojik sit alanı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, yıkıma tepki gösterirken AKP iktidarına, “Bu ihaneti, rezaleti durdurun. Dünya’da başka Kapadokya yok, peribacalarına kıymayın” diye seslendi.

Kapadokya bölgesinden ihanetin görüntüleri gelmeye devam ediyor. Bu ihaneti, rezaleti durdurun. Dünya’da başka kapadokya yok, peribacalarına kıymayın. #Peribacalariniyikiyorlar pic.twitter.com/e7GUWnFI5V — Ali Öztunç (@Ali_Oztunc) September 13, 2022

‘Yol yapılmalı ama güzargah yanlış’

ANKA’ya konuşan Ali Öztunç, şunları dedi: “Yola karşı değiliz, yol yapılmalı ama o güzergah yanlış güzergah. O güzergah yerine başka bir güzergahtan yol yapılabilirdi. Bizzat Kapadokya’ya gittim, olay yerinde orada da bu açıklamaları yaptım. Ama geldiğimiz noktada AK Parti hükümeti Kapadokya’ya kepçeleri koydu. Peribacaları yıkılıyor. Bu inanılır gibi değil.”

‘Turist gelmez’ kaygısı

Öztunç, yıkımı ‘Anadolu tarihine ihanet’ olarak nitelerken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a şöyle seslendi: “Turizm bakanı, Kapadokya’ya gelen turistler, peribacası için geliyorlar. Siz şimdi o peribacalarını kepçelerle yıkarsanız, turist neden gelsin oraya. Bu ihanettir, asla kabul edilemez. Biz buna karşı çıkıyoruz, yapmayın, etmeyin, eylemeyin. Bu kararınızdan bir an önce vazgeçin. Milyonlarca yıl içerisinde oluşan peribacalarına kıymayın. Deniz, orman her yerde olabilir, tatil her yerde yapılabilir ama dünyada peribacalarının olduğu tek yer Kapadokya’dır. Siz de bu yıkıyorsunuz şimdi. Tarih bunu affetmeyecek. Bu millet bu yaptığınızı affetmeyecek. Para için peribacalarını yıktırıyorsunuz. Yazılar olsun size.”