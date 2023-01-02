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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Öztrak: Önceki 79 yılda verilen dış ticaret açığının beş katı son 20 yılda verildi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, iktidarın “Dış ticaret fazla verecek, rezerveler dolup taşacak” dediği süreçte dış ticaret açığı rekorunun kırıldığını söyledi.

Fotoğraf: CHP

Resmi verilere göre dış ticaret açığı 2022’in tamamında yüzde 138,5 artışla 110,2 milyar dolara yükselirken aralıkta yüzde 52 artışla 10,4 milyar dolar oldu.


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye’nin geçen yılki toplam ihracatının yüzde 12,9 artışla 254,2 milyar dolar olduğunu açıkladı. Erdoğan, 2022 ithalat tutarını ve rekor kıran dış ticaret açığınaysa değinmedi.

Duruma Twitter hesabından tepki gösteren CHP’li Öztrak, şunları dedi: ‘TL değer kaybedecek, rekabet gücümüz artacak, dış ticaret fazla verecek, rezerveler dolup taşacak, TL değerlenecek, enflasyon düşecek’ dedikleri yıl, dış ticaret açığı rekor kırdı. Önceki 79 yılda verilen dış açığın 5 katı, son 20 yılda verildi.”

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