CHP’li Öztrak: IŞİD, Türkiye’de fidye topluyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında radikal İslamcı IŞİD militanlarının Türkiye’de ‘fidye topladığını’ iddia etti.

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CHP Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Öztrak’ın gündeminde ekonomi ve dış politika vardı.

Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ‘enflasyonla mücadeleyi bilmediğini ve bahaneler uydurduğunu’ söyledi. “Enflasyon, baz etkisiyle kendiliğinden gerileyecekse siz o koltuklarda niye oturuyorsunuz? Reislerinin yaptığı hatalar nedeniyle hortlayan hayat pahalılığının tüm yükünü milletin üstüne yıkmaya kararlılar. Eve deli, ele iyi bir hükümet ülkemizi yönetiyor.”

‘AKP, ülkeyi mülteci kampına çevirdi’

Öztrak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın polislere verdiği iftarda Türkiye’nin dünyanın en güvenli ve huzurlu ülkelerinden biri olduğunu savunmasını eleştirdi.

Türkiye ile Avrupa arasında imzalanan ‘geri kabul anlaşması’nı hatırlatarak, iktidarı Türkiye’yi, ‘açık hava sığınmacı kampına çevirmekle’ suçladı: “Bugün ülkemizde Suriye, Irak ve Afganistan başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerinden gelen 5 milyon sığınmacı var. Bu sığınmacılar için milletin kesesinden, 50 milyar dolardan fazla para harcadınız. Ülkede IŞİD militanları fidye topluyor. Siz huzurdan bahsediyorsunuz.”

‘İftiralara tazminat davası açacağız’

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için üç ölçüt sıralamasında; ’20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak’ maddesini şart koşmasına ilişkin soru üzerine Öztrak, şu yanıtı verdi: “Baştan itibaren genel başkanlarımız ifade ediyor. Bugün adayın ismi değil hangi kriterlere sahip olacağı önemli. Bu nedenle de genel başkanlarımız, bu konudaki düşüncelerini kamuoyuna duyuruyorlar.”

Demirtaş açıklaması: ‘Adaleti savunuyoruz’

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki sözlerine sorulması üzerine Öztrak, şunları dedi: “Bizim peşinde olduğumuz haktır, hukuktur, adalettir. TBMM’ye girdiğimizde ilk işimiz Anayasa’ya sadakatten ayrılmayacağımıza ant içmek oldu. Anayasa Mahkemesi’nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarına uymak Anayasa’nın gereğidir. Biz onu, bunu şunu değil; hakkı, hukuku, adaleti savunuyoruz.”

Özkan, şunları demişti: “Selahattin Demirtaş barıştan yana bir insan. Biz kendisiyle Edirne Cezaevi’nde beş saat konuştuk. Benden ayrı düşünen bir insan değil. Ya kardeşim bu insanlara haksızlık etmeyin. Demirtaş niye orada yatıyor? Demirtaş silahlı bir mücadeleyi savunmuyor ki. Demirtaş barıştan yana. Niye Demirtaş ‘a bu zulmü yapıyorsunuz?”