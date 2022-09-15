CHP’li Öztrak: Büyüyoruz diyoruz, bakıyoruz cari açık rekorlar kırıyor

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Büyüyoruz, büyüyoruz diyoruz. Bakıyoruz enflasyon yüzde 80’e çıkmış. Büyüyoruz diyoruz, bakıyoruz cari açık rekorlar kırıyor” dedi.

Fotoğraf: ANKA

Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, bugün Tekirdağ’da Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası’nda iş insanlarıyla bir araya geldi. ANKA’nın haberine göre Öztrak, “Bugün Cumhur İttifakı’nda olan iktisatçıların 3-4 katı bizde var. Dolayısıyla Türkiye’yi refaha çıkaracak bir ekonomik programı bilememek gibi bir sorunumuz yok” dedi.

Bugüne kadar Türkiye için birçok program hazırladıklarını, şu anda da en iyisini yapacaklarını düşündüğünü söyleyen Öztrak’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Bugün ülkemizde gerçekten sıkıntı büyük. Bütçedeki faiz harcamaları ilk 8 ayda 174 milyar Türk liraya çıkmış. Hani Nebati Bakan’ın ‘bir kuruş para ödemeyeceğiz’ dediği kur korumalı mevduat için de bütçeden ilk 8 ayda tam 75 milyar Türk lirası çıkmış.

*Yine hani o geçmediğimiz yollar, tüneller, köprüler için ödediğimiz garantiler var ya, o garantiler için de 15 milyar Türk lirası bütçeden ödenmiş. Buna karşı çiftçiye verilen destek 25 milyar, esnafa verilen destek 6 milyar.

*Türkiye’de pandemiden sonra K tipi bir toparlanma vardı. K tipi toparlanma, birileri yukarı doğru giderken birileri de aşağı doğru gidiyor ama bunun devam etmesi mümkün değil. Eğer ekonomide birileri sürekli aşağı doğru gidiyorsa sonunda o aşağı doğru gidenler, yukarı doğru gidenleri de dibe çekmeye başlarlar.

*Ekonomide marifet, topyekün bir toparlanmayı sağlayabilmekten geçer ama bugün baktığımız zaman, Türk ekonomisinde böyle bir tabloyu görmüyoruz.

*Türkiye’de büyüme var, dediler. 2016’dan bu yana Türkiye’de milli gelir 700 ile 750 milyar dolar arasında gidip geliyor.

*Milli gelirden ücretli kesimlerin aldığı pay, yüzde 31’den yüzde 21’e düşmüş. Kabaca önceki dönemdeki kadar almış olsaydı, payını korumuş olsaydı son 2,5 yılda ne kaybetti işçiler, ücretliler diye baktım. 67 milyar dolar kaybetmişler.

*Büyüyoruz, büyüyoruz diyoruz. Bakıyoruz enflasyon yüzde 80’e çıkmış. Büyüyoruz diyoruz, bakıyoruz cari açık rekorlar kırıyor. Yetmez, ilk 7 ayda 30 küsur milyar dolar cari açığımız olmuş.

*Bunu dışarıdan gelen 24 milyar dolarlık kaynağı ne olduğu bilinmeyen parayla finanse etmişiz. Finanse ediyoruz ya, ne var diyebilirsiniz ama öyle değil. Eğer nereden para geldiği ve nasıl finanse ettiğini bilmiyorsanız bu bizim için büyük bir risktir.

*Türkiye’de son dönemde bir büyüme var. Bence bunun bir kısmı istatistiklerin yanlış kullanılmasından, istatistiklerle oynanmasından, enflasyonun çok yüksek olmasından kaynaklanıyor. Yüzde 80 enflasyon diyorsunuz, aslında Türkiye’de baktığınız zaman enflasyon Yüzde 140’lara yakın.