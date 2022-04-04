CHP’li Öztrak: AKP’liler işi artık deliliğe vurmaya karar verdi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “AKP’liler işi artık deliliğe vurmaya karar verdi” dedi.

Görsel: AA

Öztrak, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı sonrası partisinin genel merkezinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gençlere yurtdışını gezme tavsiyesi vermesini eleştiren CHP sözcüsü, üç günlük Avrupa gezisinin maliyetinin 12 bin 300 lira olduğunu söyledi. Genç yurttaşların telefonları satmak zorunda kaldıklarını belirterek, geçinemediklerine dikkat çekti.

Öztrak, gelen bir soru üzerine HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın HDP’nin Malatya kongresindeki “Cesur olun, ürkek mesajlarla kuru değişim sözleriyle ağır sorunları çözemezseniz. Değişim istiyorsanız şimdi HDP zamanı” sözlerini de değerlendirdi.

Sorunun ‘cumhur ittifakı’na da sorulması gerektiğini söyleyerek, şöyle dedi: “Her zamanki gibi ucu başı kesilmiş bir soru. Sayın Sancar’ın sözlerini gördüm. Kendisi yaptığı çağrının bir barış çağrısı olduğunu söylüyor. Hem iktidardaki hem de diğer partilere bu çağrıyı yaptığını ifade ediyor. Bu soruyu soranların üstü kapalı bir şekilde yönlendirmeye çalıştığı yere çıkmaz. Ben bu sorunun sahiplerinin bu soruyu aynı zamanda ‘cumhur ittifakı’na da sormalarını bekliyorum.”

İYİ Parti yönetimdeki değişikliğe ilişkin yönetilen soruya Öztrak, “Öncelikle hayırlı olsun. Biz ortağımız da olsa başka partilerin iç işlerine karışmayız. Biz AK Parti, ‘cumhur ittifakı’ değiliz; ‘millet ittifakı’yız. Bizde her şeyden önce karşılıklı saygı, sevgi var. Diğer tarafta sadece biat var” dedi.

AKP’li Turan’ın açıklamalarına tepki

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın 1915 Çanakkale Köprüsü’nün geçiş ücretinin AKP MYK’da gündeme geldiğini ifade ederek, “195 TL yapalım dedik. Hani esnaf 9 TL 99 kuruş yapar ya algıyı yönetmek için” dediği,Erdoğan’ın ise bunu kabul etmediği açıklamalarına da tepki gösterdi: “AK Partililer sorumluluktan kaçmak için işi artık deliliğe vurmaya karar verdiler. Sağlıklı bir kafadan bu sözler çıkmaz.”

‘Putin’le Zelenski arasında boğazda bir fotoğraf çektirmenin peşinde koşuyorlar’

Öztrak değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

* Azdırdıkları hayat pahalılığını sadece seyrediyorlar. Sorumluluğunu üslenmediklerini hatalarını unutturmak için her işi bıraktılar şimdilerde Putin’le Zelenski arasında boğazda bir fotoğraf çektirmenin peşinde koşuyorlar.

* Ramazan’da peynirin yanına bir pide alacaksanız 2012’de 400 gramı 1,5 lira olan pide bugün hem 330 grama düştü hem de fiyatı 6 liraya çıktı. Gramajla oynayarak sanki çok çıkmamış gibi göstermeye çalışıyorlar. Algıyı yönetiyorlar.

* Türkiye tüketici enflasyonunda dünyada en yüksek enflasyona sahip altıncı ülke oldu. Türkiye’yi en büyük 10 ekonomi arasına sokacaklarını söylediler ama dünyada en yüksek enflasyonu yaşayan 10 ülke arasına soktular.

* Erdoğan şahsım rejimi elinde, ülkemizde kapanmayan bir başka yara da işsizlik. Gerçek işsizlerimizin sayısı, dünya üzerindeki 98 ülkenin nüfusundan fazla. Ucube saray yönetiminin iş başına gelmesinden bu yana, işsizlerin sayısı 2 milyon 902 bin kişi arttı. Ne bir işte çalışan ne de okuyan gençlerimizin sayısı 3 milyon. Bu hükümet her dört gençten birini ‘ev genci’ yapmış. Şimdi bunu sorumluluğundan da kaçıyor.