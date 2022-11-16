CHP’li Özkoç’tan Soylu’ya: Taziyelerini kabul etmiyorsun ama CIA’yle toplantı yapıyorsun 

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarına tepki gösterdi: “Hem diyorsun ki, ‘ben onların taziyesini kabul etmiyorum’ hem de CIA ile toplantı yapıyorsun.”

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İstanbul’un en işlek semtlerinden Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde pazar (13 Kasım) günü bomba patlatılması sonucunda altı kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.

Soylu’nun ABD’nin taziyesini kabul etmediğini ancak bir gün sonra MİT’in, ABD ve Rusya istihbarat şeflerini Ankara’da ağırladığını, bir gün sonra da Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden’la yüz yüze görüşerek taziyesini kabul ettiğini anlatan Özkoç, iktidarı ‘ciddiyetsizlik’le suçladı.

Özkoç, ayrıca Soylu’nun “Kimsenin etrafında Nusaybin’in, Kızıltepe’nin, Kamışlı’nın olduğu gibi bir çok terör örgütünün fink attığı ve bir çok ülkenin istihbarat ağlarının fink attığı bir yer yoktur” şeklindeki sözlerine dikkati çekti.

Nusaybin ve Kızıltepe’nin Türkiye sınırlarında olduğuna işaret eden Özkoç, “Bir içişleri bakanı, ‘Benim ülkemde terör örgütleri, istihbarat ajanları fink atıyor’ diyorsa, bu ülkenin çivisi çıkmış demektir” diye konuştu.

Özkoç sözlerini şöyle sürdürdü:

“Soylu’nun açıklamasından bir gün sonra, MİT, CIA ve Rus istihbarat şefleri Ankara’da ağırlandı. ABD’nin yaptığı, içinde CIA’nın içinde olmadığı bir terör saldırısı mümkün müdür? Yani hem diyorsun ki, ‘ben onların taziyesini kabul etmiyorum’ hem de oturuyorsun CIA ile toplantı yapıyorsun.

Bir gün sonra da Tayyip Erdoğan, sanki İçişleri Bakanı böyle bir şeyi söylememiş gibi gitti, Biden’ın elini sıktı, taziyesini kabul etti. MİT’in, istihbaratın olmadığı bir terörle mücadele olabilir mi? Devletin başının bilgisinin olmadığı, iradesinin bulunmadığı bir terörle mücadele yürütülebilir mi? Bana göre, akılla düşündüğün zaman olamaz.

Erdoğan’a sesleniyorum: Elini sıktığın Biden’ın söylediği mi doğru, yoksa emir verdiğin Soylu’ya mı söylettin? Soylu sana rağmen mi bunu söyledi? Eğer sana rağmen bunu söylediyse; cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyorsun, gereğini yap.

Senin İçişleri Bakanın diyor ki: ‘Benim ülkemde terör örgütleri, başka ülkenin istihbarat ajanları fink atıyor’ diyor. Dünyanın neresinde bunu söyleyen bir İçişleri Bakanı ve neresinde bunu söylerse yaptırımı bulunmayan bir ülke var?

İçişleri Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde terör örgütleri fink atıyor diyorsa, başka ülkelerin istihbarat ajanları fink atıyor diyorsa, o fink atan terör örgütleri 1200 kilometre gelip İstanbul’un göbeğinde de fink atarak bomba koyuyor, 6 canımız gidiyor; İçişleri Bakanı Soylu milletin karşısında mahcubuz diyorsa, o İçişleri Bakanı, görevden uzaklaştırılmalıdır.”