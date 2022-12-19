CHP’li Özel: Maltepe Belediye başkanının vekillere hediye yollaması doğru değil, paketlerin Meclis’e kabulü ve dağıtımını engelledik

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, İstanbul’un Maltepe ilçesinin CHP’li belediye başkanı Ali Kılıç’ın CHP’li vekillere yeni yıl hediyesi olarak ayakkabı yollamasını doğru bulmadıklarını söyleyedi: “Paketlerin Meclise kabulü ve dağıtımını engelledik. Bizi aşan alternatif yollarla yollandı ise paketler milletvekillerimizce iade edilecektir.”

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Kılıç’ın yeni yılda CHP’li 134 milletvekiline “Halk iktidarını inşa edeceğimiz bu yolda attığınız her adımda Maltepe’de bir yol arkadaşınız olduğunu bilmenizi isterim. Ayağınıza taş değmesin” notuyla ayakkabı hediyesi yolladığına dair bir mektup sosyal medyada dolaşıma girdi. Ayakkabıların parasının belediye bütçesinden çıktığı iddia edildi.

CHP’li Özel Twitter’da bir yurttaşın kendisine konuyu sorması üzerine şunları yazdı: “CHP grup yönetimi olarak Maltepe Belediye başkanınca yapılmak istenen bu gönderimi doğru bulmadığımızı belirterek grubumuza gönderilen paketlerin Meclis’e kabulü ve dağıtımını engelledik. Bizi aşan alternatif yollarla yollandı ise paketler milletvekillerimizce iade edilecektir.”