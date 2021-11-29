CHP’li İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl trafik kazasında hayatını kaybetti

Sivas’ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 53 yaşındaki CHP’li İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl hayatını kaybetti, yedi kişi yaralandı.

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AA’nın haberine göre, Açıl’ın kullandığı otomobil, Sivas-İmranlı kara yolunun 94. kilometresinde, Bekir D. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan M.D, T.D, E.D, İ.D, Y.S.D. ve E.D. yaralandı.

İmranlı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Belediye Başkanı Açıl kurtarılamadı.

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Sivas Valisi Salih Ayhan, hastane önünde şunları söyledi: “Murat Açıl beyefendiyi maalesef kaybettik. Doktorlarımız iki saat boyunca müdahale ettiler ama maalesef kurtarılamadı. Olay anında kalbi duruyor, arkadaşlarımız kaza yerinde müdahale ediyorlar, geri döndürüyorlar ama hastanede kalbi tekrar duruyor. Doktorlarımız ellerinden gelen tüm gayreti gösterdi ama maalesef kaybettik.”

Ayhan, diğer araçtaki yedi kişinin Sivas’a sevk edildiğini aktararak “Aynı aileden yedi kişi, iki yaralımızın durumu ağır. Onlar da yakinen takip edilmektedir” dedi.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu da hastaneye gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter’dan şu paylaşımı yaptı: “Acımız çok büyük! Geçirdiği trafik kazası sonucu aramızdan ayrılan İmranlı Belediye Başkanımız Murat Açıl’a Allah’tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun!”

2019 yerel seçimlerinde belediye başkanı seçilen Açıl evli ve dört çocuk babasıydı.