CHP’li Gürer: 1 milyon kişiye ehliyet affı getirilmeli

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ehliyet affıyla ilgili verdiği kanun teklifinin, Meclis’te görüşülecek torba yasa tekliflerinden birine eklenerek, 1 milyon kişiye af getirilmesi gerektiğini söyledi.

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Gürer, sürücü belgesine el konan bazı vatandaşlarla Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, kural ihlali yapan sürücülerin ehliyetlerine altı ay, iki yıl, beş yıl, 10 yıl gibi sürelerle el konmasının çeşitli sorunları da beraberinde getirdiğini savundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, iktidara geldiklerinde ehliyet affı, Bağ-Kur sicil affı, eğitim ve denklik affı, sicil ve borç affı getireceklerini söylediğini anlatan Gürer, şöyle konuştu: “Sürücülerin hatasından ve işlediği kabahatten pişman olanlar için ehliyet affı getirilmesi yönünde bir kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sunmuştum. Olası kast ve bilinçli taksirle ölümlü ya da yaralamalı kazaya sebebiyet vermeyenler ile süreklilik arz eden madde bağımlılığı olanlar hariç ehliyet affı ihtiyaç durumundadır. Sürücü belgesi elinden alınanlar sosyal, ekonomik, ailevi sorunlar yaşamakta ve bu nedenle 1 milyon insan ülkemizde mağduriyet yaşamaktadır.”

Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde kapsamlı bir af paketinin yürürlüğe gireceğini söylemişti: “Bunlardan bazıları, ehliyet afları, sicil ve borç afları, eğitim ve denklik afları, Bağkur tescil afları vs. Liste uzun. Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına vatandaş ticari ve mesleki olarak temiz bir başlangıç yapacak.”