CHP’li Çeviköz: Aday muhtemelen şubatta açıklanacak

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, altılı masa adayının muhtemelen şubat içerisinde açıklanacağını söyledi.
Çeviköz, CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile beraber yabancı basına yönelik düzenlediği basın toplantısındaki açıklamada, “Cumhurbaşkanı adayının ismi muhtemelen şubat ayı içerisinde açıklanacak” dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çarşamba seçim tarihine yönelik konuşmasında, 1950’de 14 Mayıs’ta yapılan seçim tarihine gönderme yaparak, 2023 seçimlerinin aynı gün olacağı mesajını vermişti.