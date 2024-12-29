CHP'li Çelik: Belgrad Ormanı'nın korunacağının garantisini kim verebilir?

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “İstanbul’un son kalan yeşil alanlarından Belgrad Ormanı’nın korunacağının garantisini bize kim verebilir?” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Belgrad Ormanı’nı işletmeye devam etmek için yaptığı 49 yıllık kiralama talebi reddedildi.

Orman 23 Aralık sabah 06.00’da 200 çevik kuvvet polisi eşliğinde tahliye edildi.

Sarıyer’deki Belgrad Ormanı’nda partililer ve sivil toplum kuruluşlarından katılımcılarla bir araya gelen Çelik, Bahçeköy’den Neşet Suyu Tabiat Parkı’na yürüdü.

Çelik, Belgrad Ormanı’nın İstanbul’un nefesi, şehrin ekosistemi, su kaynakları ve biyolojik çeşitliliği için hayati bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

İBB tarafından işletilen ormanlık alanın ‘milli parklar’ statüsüne geçirilmek istendiğini belirten Çelik, bu süreçte halkın iradesinin ve yerel yönetimlerin söz hakkının hiçe sayıldığını öne sürdü.

Çelik, “Belgrad Ormanı’nın muhafaza ormanı statüsünden milli parklar statüsüne geçirilme çabasından dolayı endişeliyiz. İstanbul’un son kalan yeşil alanlarından Belgrad Ormanı’nın korunacağının garantisini bize kim verebilir?” dedi ve şöyle devam etti:

“Belgrad Ormanı İstanbullularındır, bu ormanlar İstanbul’a nefes veren binlerce yıllık bir mirastır. Bu mirası koruyacağız, bu mirasa hiç kimsenin dokunmasına izin vermeyeceğiz.”

Ne olmuştu?

İBB, Sarıyer ve Eyüpsultan ilçeleri sınırlarındaki Belgrad Ormanı’nı işletmek için 14 Haziran 2013’te Doğa Koruma ve Milli Parklar 1’inci Bölge Müdürlüğü’yle 5+5 yıllık kira sözleşmesi imzalamıştı.

Sözleşmenin süresi 19 Ekim 2023’te doluyordu.

İBB sözleşmeyi 49 yılı geçmeyecek şekilde uzatmak için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1’inci Bölge Müdürlüğü’ne talepte bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı 1’inci Bölge Müdürlüğü işletmecilik hakkının yeniden İBB’ye verilmesine uygun bulmadı.

İBB talebin gerekçelendirilmeden reddedildiğini belirterek Orman Parkları Yönetmeliği’ni hatırlattı ve yeniden kiralama talebinde bulundu.

Talebi yine reddeden Tarım ve Orman Bakanlığı 1’inci Bölge Müdürlüğü işletmeyi kendilerinin yapacağını bildirerek İBB’den ormanı tahliye etmesini istedi.

İBB tahliyenin yargı yolu açıkken yapıldığını savundu ve şöyle dedi:

“Süreç 10’uncu İdare Mahkemesi’nde devam ediyor. Mahkeme ilgili kaymakamlıktan bilgi ve belge isteyerek beş gün süre tanıdı.

İBB ormanın doğanın korunması Belgrad’ın şehirle olan bağının sürmesi ve betonlaşmaya karşı mücadelesini sürdürecek.”