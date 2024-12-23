Bakanlık: Belgrad Ormanı'nın tahliyesi için İBB'ye dört gün süre verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Belgrad Ormanı işletmesinin artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) olmadığını duyurdu.

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Bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) açıklamasında orman işletmesinin devrine ilişkin şunları söyledi:

“Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) sorumluluk alanında bulunan Belgrad Ormanındaki Bentler, Neşetsuyu, Kömürcübent Tabiat Parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri Giriş Kapılarının işletmeciliği 14.06.2013 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na (İBB) verilmiştir. İşletme süresi 13.10.2023 tarihinde dolmuştur. İdaremizin tahliye talebine karşılık, İBB tarafından açılan dava 12.12.2024 tarihinde lehimize sonuçlanmıştır.”

DKMP, İBB’ye tahliye yazısının 20 Aralık’ta mesai bitimine bir saat kala gönderildiği iddialarını reddetti:

“İBB’nin ilgili alanlardan tahliyesine ve işletmeyi tarafımıza teslim etmesine dair talep idaremizin 16.12.2024 tarihli yazısı ile Sarıyer Kaymakamlığı’na bildirilmiş, kaymakamlık tarafından da İBB’ye 19.12.2024 tarihli yazıyla, 23.12.2024 (bugün) tarihine kadar tahliye işlemlerini gerçekleştirmeleri için süre verilmiştir. Dolayısıyla, bazı haberlerde geçen ‘20.12.2024 günü mesai saatinin bitimine bir saat kala İBB’ye bildirildiği’ şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.

Belgrad Ormanı içerisindeki Bentler, Neşetsuyu, Kömürcübent Tabiat Parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri Giriş Kapıları bugünden itibaren DKMP tarafından işletilecektir. İhtiyaç duyulan temizlik ve güvenlik hizmetleri için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır.

Söz konusu durumun, Belgrad Ormanı’nın Milli Park olarak ilan edilmesi süreciyle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Belgrad Ormanı’na ziyaretçi girişi açık olup ziyaretçi girişinin engellendiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.”

Ne olmuştu?

İBB, Sarıyer ve Eyüpsultan ilçeleri sınırlarındaki Belgrad Ormanı’nı işletmek için 14 Haziran 2013’te Doğa Koruma ve Milli Parklar 1’inci Bölge Müdürlüğü’yle 5+5 yıllık kira sözleşmesi imzalamıştı.

Sözleşmenin süresi 19 Ekim 2023’te doluyordu.

İBB sözleşmeyi 49 yılı geçmeyecek şekilde uzatmak için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1’inci Bölge Müdürlüğü’ne talepte bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı 1’inci Bölge Müdürlüğü işletmecilik hakkının yeniden İBB’ye verilmesine uygun bulmadı.

İBB talebin gerekçelendirilmeden reddedildiğini belirterek Orman Parkları Yönetmeliği’ni hatırlattı ve yeniden kiralama talebinde bulundu.

Talebi yine reddeden Tarım ve Orman Bakanlığı 1’inci Bölge Müdürlüğü işletmeyi kendilerinin yapacağını bildirerek İBB’den ormanı tahliye etmesini istedi.