İBB: Belgrad Ormanı'nın tahliyesi yargı yolu açıkken yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Belgrad Ormanı’nı işletmeye devam etmek için yaptığı 49 yıllık kiralama talebi reddedildi.

Orman sabah 06.00’da 200 çevik kuvvet polisi eşliğinde tahliye edildi.

Fotoğraf: Wikipedia

İBB, Sarıyer ve Eyüpsultan ilçeleri sınırlarındaki Belgrad Ormanı’nı işletmek için 14 Haziran 2013’te Doğa Koruma ve Milli Parklar 1’inci Bölge Müdürlüğü’yle 5+5 yıllık kira sözleşmesi imzalamıştı.

Sözleşmenin süresi 19 Ekim 2023’te doluyordu.

İBB sözleşmeyi 49 yılı geçmeyecek şekilde uzatmak için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1’inci Bölge Müdürlüğü’ne talepte bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı 1’inci Bölge Müdürlüğü işletmecilik hakkının yeniden İBB’ye verilmesine uygun bulmadı.

İBB talebin gerekçelendirilmeden reddedildiğini belirterek Orman Parkları Yönetmeliği’ni hatırlattı ve yeniden kiralama talebinde bulundu.

Talebi yine reddeden Tarım ve Orman Bakanlığı 1’inci Bölge Müdürlüğü işletmeyi kendilerinin yapacağını bildirerek İBB’den ormanı tahliye etmesini istedi.

Önce yürütmeyi durdurma sonra ret

İBB konuyu yargıya taşıdı, dosyayı görüşen İstanbul 13’üncü İdare Mahkemesi itirazını haklı bularak 29 Kasım 2024’te yürütmeyi durdurdu.

Aynı mahkeme 12 Aralık 2024’teyse yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdi.

Sarıyer Kaymakamlığı’nın tahliye yazısı üzerine ilgili alanlar sabah 06.00’da 200 çevik kuvvet polisi eşliğinde tahliye edildi.

‘Tahliye yargı yolu açıkken yapıldı, süreç devam ediyor’

İBB tahliyenin yargı yolu açıkken yapıldığını savundu ve şöyle dedi:

“Süreç 10’uncu İdare Mahkemesi’nde devam ediyor. Mahkeme ilgili kaymakamlıktan bilgi ve belge isteyerek beş gün süre tanıdı.

İBB ormanın doğanın korunması Belgrad’ın şehirle olan bağının sürmesi ve betonlaşmaya karşı mücadelesini sürdürecek.”