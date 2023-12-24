CHP’li belediyelerde etkinlikler üç gün iptal edildi

Toplum medyayı etkilediği gibi medya da toplumu etkiler. İlişkilerin bu kadar sınırsızlaşmasının olağanlaşması değerlerin de yozlaşmasını normalleştiriyor. Dürtüselliğin aşk veya tutku kavramları ile karıştırılması, patolojik ilişkilerin sağlıklı olduğuna inanmamıza sebep olabiliyor.