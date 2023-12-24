CHP’li belediyelerde etkinlikler üç gün iptal edildi

CHP’li belediyelerde konser ve kutlama etkinlikleri, 12 askerin yaşamını yitirmesi nedeniyle üç gün iptal edildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatı üzerine, CHP’li belediyelere Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek imzalı yazı gönderildi.
Gönderilen yazıda, şu ifadeler yer aldı:
“Terörle mücadele kapsamında 12 evladımız şehit olmuştur. Bu nedenle önceden planlamış olduğunuz kutlama, konser, kültür sanat etkinlikleri gibi organizasyonlarınızı 3 gün süreyle ertelemenizi rica eder, tüm halkımıza başsağlığı dilerim.”