CHP’li Belediye Başkanı Soner Çetin’e suikast girişimi

CHP’li Çukurova Belediye Başkanı Avukat Soner Çetin’e suikast girişimi son anda önlendi.
Cumhuriyet’te yer alan habere göre Y.C.A. adlı şahıs, Çetin’e suikast girişiminde bulundu. Y.C.A., belediye önünde silahına mermi verilmiş vaziyette Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Çetin’in polis tarafından durumdan haberdar edildiği öğrenildi.
Suikast girişiminin gerekçesinin açığa çıkması için emniyet soruşturmasının sonucu bekleniyor.
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, şunları kaydetti:
“Halkın belediyelerini korkutamaz, yıldıramaz, bir adım geri attıramazsınız. Çukurova Belediye Başkanımız Soner Çetin’e yönelik alçak suikast girişimini şiddetle kınıyoruz. Vahim olayın aydınlatılmasını ve hukuk önünde sorumluların hesap vermesini istiyoruz.”