CHP’li Belediye Başkanı Soner Çetin’e suikast girişimi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın kamera karşısına geçip, “Hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştik, herhalde seçimi kaybedeceğiz” dese, “Müthiş bir taktik, büyük oyun kurucu, kesin fark atacak” diyecek bir muhalif kesim var memlekette.